Izraz je prvi uporabil dr. Nikolaj Lazarev za snovi, ki povečujejo stanje odpornosti proti stresorjem in škodljivim dejavnikom. Opazil je namreč, da imajo adaptogene rastline edinstveno sposobnost, da popravijo neravnovesja brez neželenih stranskih učinkov, spreminjajo naš stresni odziv in zmanjšujejo njegove negativne učinke na telo. Dr. Israel Brekhman je raziskave nadgradil in dejal, da adaptogeni niso toksični, nimajo stranskih učinkov in kontraindikacij, izboljšujejo odpornost proti psihičnemu, okoljskemu stresu ter spravljajo telo v ravnovesje, saj imajo posebno inteligenco, da se uravnajo z vsem, kar potrebuje. Če je nekdo izčrpan, mu bo npr. ašvaganda dela energijo, če je izgorel, ga bo pomirila. Adaptogeni ustvarjajo kemične spremembe v telesnih sistemih, vključno z nevrološkim, endokrinološkim in imunskim. Borijo se proti negativnim učinkom stresa in izboljšujejo našo mentalno, čustveno, psihično vzdržljivost, vitalnost, regeneracijo in dobro počutje. *