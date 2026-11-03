Kostanjevi recepti: od juhe do sladice (Suzy)

Že en sam sprehod po gozdu nam lahko prinese dovolj slastnih plodov za kosilo ali sladico, ki bo navdušila bližnje. Kostanj se odlično poda tako k slanim kot sladkim jedem, njegova priprava pa je precej preprostejša, kot si morda predstavljate. Zbrali smo nekaj preprostih receptov, ki jih boste z veseljem preizkusili.

Kostanjevo-bučna juha

Sestavine za 4 osebe:

* 500 g buče

* 300 g kuhanega in olupljenega kostanja

* 250 g slanine

* 1 čebula

* 1 korenček

* 2 žlici kisle smetane

* šopek peteršilja

* olje

* sol, poper in muškatni orešček

* bučno olje

Priprava:

1. Na olju prepražimo sesekljano čebulo, dodamo na kocke narezano bučo, korenček in polovico sesekljanega peteršilja. Nekaj minut dušimo, nato zalijemo z vodo in kuhamo približno deset minut.

2. Dodamo kuhan kostanj in kuhamo, dokler se zelenjava povsem ne zmehča. Začinimo s soljo, poprom in muškatnim oreščkom, primešamo kislo smetano ter gladko pretlačimo s paličnim mešalnikom.

3. Slanino narežemo in popečemo v ponvi. Juho nalijemo v krožnike, dodamo slanino, potresemo s peteršiljem in pokapamo z bučnim oljem.

Rižota s kostanjem in bučo

Rižota s kostanjem in bučo

Sestavine za 2 osebi:

* 100 g kuhanega in olupljenega kostanja

* 1 manjša buča hokaido

* 200 g riža za rižote

* nekaj šalotk

* 2 stroka česna

* 100 ml belega vina

* 1 žlička začimbne mešanice za zelenjavno juho

* olje

* svež peteršilj

Priprava:

1. Bučo razpolovimo in odstranimo semena. Polovico narežemo na kocke in približno 15 minut pečemo v pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija. Drugo polovico skuhamo v slani vodi in pretlačimo v pire. Vodo od kuhanja prihranimo.

2. Na olju prepražimo sesekljano šalotko, dodamo riž in česen ter na hitro popražimo. Zalijemo z belim vinom in počakamo, da tekočina skoraj povsem izpari. Nato postopoma prilivamo vročo jušno osnovo, pripravljeno tudi iz vode, v kateri smo kuhali bučo.

3. Med kuhanjem primešamo bučni pire, proti koncu še pečeno bučo in narezan kostanj. Rižoto odstavimo, pustimo nekaj minut počivati in pred postrežbo potresemo s svežim peteršiljem.

Jesenski polpeti

Jesenski polpeti

Sestavine:

* 150 g kuhanega in olupljenega kostanja

* 500 g brokolijevih cvetov

* 1 manjša čebula

* 2 jajci

* 150 g krušnih drobtin

* olje

* sol in poper

Priprava:

1. Čebulo drobno sesekljamo in prepražimo na olju. Dodamo drobno narezan brokoli in dušimo približno pet minut, da se nekoliko zmehča. Odstavimo in ohladimo.

2. Kostanj pretlačimo z vilicami. V skledi razžvrkljamo jajci, dodamo brokoli s čebulo, kostanj in drobtine. Solimo, popramo in dobro premešamo. Maso pustimo počivati približno 15 minut, da se sestavine povežejo.

3. Z navlaženimi rokami oblikujemo manjše polpete in jih na olju zlato rjavo popečemo z obeh strani. Lahko jih spečemo tudi v pečici. Postrežemo jih samostojno ali kot prilogo.

Kostanjeva krema s slivami

Kostanjeva krema s slivami

Sestavine:

* 500 g kuhanega in olupljenega kostanja

* 350 ml mleka

* 50 g sladkorja

* vanilja v prahu

* 1 žlica kostanjevega medu

* 2 žlici ruma

* 2 do 3 žlice stepene sladke smetane

* slive iz kompota

Priprava:

1. Mleko segrejemo s sladkorjem in vaniljo, dodamo kuhan kostanj ter zavremo. Kuhamo nekaj minut, nato vse skupaj s paličnim mešalnikom pretlačimo v gladko kremo.

2. Ko se krema nekoliko ohladi, primešamo kostanjev med in rum ter pustimo, da se povsem ohladi. Nato vanjo nežno vmešamo stepeno sladko smetano.

3. Kremo razdelimo v kozarčke, dodamo na koščke narezane slive iz kompota in po želji okrasimo z dodatno stepeno smetano. Do postrežbe hranimo v hladilniku.

Korenčkova juha s kostanjem

Korenčkova juha s kostanjem

Sestavine:

* 500 g korenja

* 125 g kuhanega in olupljenega kostanja

* 1 srednje velika čebula

* 1 velik strok česna

* 1 žlica masla

* 1 žlička mlete dimljene paprike

* 2 l jušne osnove

* sol po potrebi

* kisla smetana ali grški jogurt po želji

Priprava:

1. Korenje olupimo in naribamo, čebulo in česen drobno sesekljamo. V loncu raztopimo maslo, dodamo čebulo in jo prepražimo do mehkega. Primešamo česen in dimljeno papriko ter na kratko popražimo.

2. Dodamo naribano korenje in ga med mešanjem pražimo nekaj minut, da se nekoliko zmehča in rahlo karamelizira. Zalijemo z jušno osnovo in kuhamo približno 15 minut oziroma toliko časa, da je korenje povsem mehko.

3. Juho gladko pretlačimo s paličnim mešalnikom, dodamo kuhan kostanj in vse skupaj še na kratko segrejemo. Po potrebi dosolimo in postrežemo z žlico kisle smetane ali grškega jogurta.