Kralj zime in poletja: Domen Prevc letos osvaja na vseh frontah (Suzy)

Če bi obstajala disciplina za osvajanje vseh letnih časov, bi letošnji zmagovalec že stal na najvišji stopnički. Najverjetneje z nasmehom, sončnimi očali in telefonom, polnim povabil. Po koncu izjemno uspešne sezone je Domen Prevc očitno dokončno ugotovil, kako mu ugaja pozornost. Pričakovano je postal zelo zaseden. Še včeraj na safariju pod afriškim soncem, naslednji dan s kozarcem penine na jahti sredi Piranskega zaliva.

Domen se med delovnimi obveznostmi rad druži tudi z živalmi.

Prijatelji v šali pravijo, da ga je skoraj nemogoče ujeti, saj med številne obveznosti še vedno vključuje tudi treninge. In če je nekoč deloval nekoliko zadržano, danes brez slabe vesti uživa v trenutku. Dolgo je čakal na obdobje, ko mu ni treba več stopati v ozadju, zato zdaj zajema življenje z veliko žlico. Brez opravičil, pretirane skromnosti in predvsem brez zamujenih priložnosti. Poletje ima letos očitno svojega glavnega junaka.