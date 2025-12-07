Kraljevi božični koncert: Kate se bo poklonila posebni osebi (Suzy)

Valižanska princesa bo z božičnim koncertom počastila vojvodinjo Kentsko, ki je v starosti 92 let umrla septembra letos in je bila velika ljubiteljica glasbe. Leta 2004 je ustanovila skupino Future Talent, ta podpira glasbeno nadarjene otroke iz deprivilegiranih družin iz vse Velike Britanije. Gostje bodo pred začetkom koncerta, ki bo 5. decembra v opatiji Westminster, prisluhnili mladim izvajalcem te skupine.

V objavi načrta za dogodek je Buckinghamska palača zapisala: »V svetu, ki je razdrobljen in odtujen, je ljubezen sila, ki povezuje generacije, skupnosti, kulture in vero. Ko se približujemo božičnemu času, se spominjamo moči povezanosti. Večer bo izpostavil vpliv sočutja, pristnosti in veselja v medsebojnih odnosih.« Pričakuje se približno 1600 gostov, med njimi člane kraljeve družine in mnoge znane osebnosti, kot so igralka Kate Winslet, igralka in pevka Hannah Waddingham, pevec Dan Smith ter igralec Chiwetel Ejiofor. Vsi štirje bodo brali tudi besedila.