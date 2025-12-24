  • Delo d.o.o.
KRALJICA

Kraljica Senidah: spektakel, kot ga še ni bilo (Suzy)

Ni presežnikov, s katerimi bi lahko opisali vse, kar smo videli in slišali.
Senidah

Senidah

Senidah in Anže Škrube sta visoko dvignila standard, kaj pomeni vrhunski koncert, saj sta v Stožicah dobesedno zažigala.

Senidah in Anže Škrube sta visoko dvignila standard, kaj pomeni vrhunski koncert, saj sta v Stožicah dobesedno zažigala.

Z množico oboževalcev, ki so se kar tresli od vzhičenosti in najlepših občutkov.

Z množico oboževalcev, ki so se kar tresli od vzhičenosti in najlepših občutkov.

Pevka niti za trenutek ni omagala. Dve uri in pol je v transu držala več kot 10.000 ljudi.

Pevka niti za trenutek ni omagala. Dve uri in pol je v transu držala več kot 10.000 ljudi.

Senidah
Senidah in Anže Škrube sta visoko dvignila standard, kaj pomeni vrhunski koncert, saj sta v Stožicah dobesedno zažigala.
Z množico oboževalcev, ki so se kar tresli od vzhičenosti in najlepših občutkov.
Pevka niti za trenutek ni omagala. Dve uri in pol je v transu držala več kot 10.000 ljudi.
Tomaž Mihelič, FOTO: Miro Majcen, Matic Kremžar, Kristjan Kuzmanoski
 24. 12. 2025 | 17:00
 24. 12. 2025 | 17:50
2:10
A+A-

Stožice so pokale po šivih in pred očmi večtisočglave množice se je odvijal najbolj dodelan šov doslej. Ljubljančanka je blestela z odlično koreografijo, izvirno kostumografijo in fenomenalnim petjem. Tekle so solze sreče, ganjenosti in olajšanja. Senidah je izvedla koncert svoje kariere. Najteže je nastopati pred domačim občinstvom, in ker ji je Slovenija dala ogromno, ji je sedaj vrnila z obrestmi vred. »Še dan pred velikim trenutkom nisem vedela, ali bom sploh imela glas. Tri dni sem bolehala in vznemirjenje je zamenjala panika. Na začetku tedna smo snemali še videospot, zato sem bila povsem izmučena, vendar se nisem dala. Ob meni je bilo toliko čudovitih in sposobnih ljudi, ki so verjeli v skupno idejo, zaupali smo si in dokazali, da je v slogi moč,« nam je le nekaj minut po dveinpolurnemu spektaklu povedala zvezdnica.

Senidah in Anže Škrube sta visoko dvignila standard, kaj pomeni vrhunski koncert, saj sta v Stožicah dobesedno zažigala.
Senidah in Anže Škrube sta visoko dvignila standard, kaj pomeni vrhunski koncert, saj sta v Stožicah dobesedno zažigala.
Z množico oboževalcev, ki so se kar tresli od vzhičenosti in najlepših občutkov.
Z množico oboževalcev, ki so se kar tresli od vzhičenosti in najlepših občutkov.

Pod režijo in produkcijo se je podpisal še en izjemni domačin. Anže Škrube je ameriške sanje pripeljal k nam in bili smo priča nečemu novemu. »To je bil ogromen zalogaj za vse, še posebno za Senidah. Ni več dvomov, da je najbolj briljantna glasbenica daleč naokoli. Kot bi rekli južni bratje 'svetska, a naša',« si je oddahnil mojster tovrstnih prireditev. Poseben izziv je bil oder, največji doslej v naši osrednji areni. »Sedaj mi je žal, da nisem imela ure, ki bi mi izmerila, koliko korakov sem naredila. Verjetno sem pretekla maraton, čeprav se nisem počutila izčrpano, saj me je nepozabno občinstvo nosilo na valovih svoje neverjetne energije. Ob meni so bili tudi moji ljubi, da je bil večer zares popoln,« je še dejala, nato pa se prepustila druženju z najbolj zvestimi oboževalci. Ti so potrpežljivo čakali, da pridejo na vrsto za objem in spominsko fotografijo s svojo vzornico. Vsi pa smo odšli domov polni vtisov, ki nas bodo še dolgo greli.

Pevka niti za trenutek ni omagala. Dve uri in pol je v transu držala več kot 10.000 ljudi.
Pevka niti za trenutek ni omagala. Dve uri in pol je v transu držala več kot 10.000 ljudi.

