Kreslin, Lovšin, Predin so prijatelji za vedno (Suzy)

Ko so načrtovali veliki koncert Za vedno IN, so se trije mušketirji slovenske glasbe neizmerno veselili, da bodo po dolgem času znova skupaj stopili na oder. Načrte jim je žal prekrižala pandemija in koncert je bil odpovedan, a njihovo prijateljstvo je ostalo nespremenjeno. Ko je Vlado Kreslin našel fotografijo, ob kateri se mu je obraz razlezel v nasmešek, je vedel, da mora svoja glasbena kamerada prepričati, da prizor ponovijo.

Zoran Predin in Pero Lovšin sta bila takoj za, uprla pa se ni niti četrta mušketirka, Vladova najmlajša hči Ajdina, ki z očetom rada tudi zapoje. Potrudila se je celo po­ustvariti podoben kisel izraz, kot ga je imela na obrazu še kot deklica. Pravzaprav se ni veliko spremenilo, le nekaj dodatnih let so nabrali, se vam ne zdi?