Kristijan Crnica - Kikifly: Ko zapoje, se čas ustavi (Suzy)

Ko ta mladenič zapoje, se človek vpraša, ali ima njegov glas kakšne meje. Njegov vokal je osupljiv, z interpretacijami sega daleč onkraj samega petja, saj zna z vsakim tonom ganiti poslušalca. A največja moč tega visokoraslega umetnika ni le v izjemnem talentu, temveč tudi v njegovi velikodušnosti. Na pomoč priskoči, kadar ga kdo potrebuje, ne glede na generacijo ali stisko. Je markanten, postaven in iskren človek, ki si upa povedati, kar čuti. V času, ko je iskrenost skoraj redkost, je 'leteči Kiki' dragoceni opomnik, da lahko glas resnično gane. Prav zato si zasluži oder, podporo in mesto med glasbenimi zvezdami.

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