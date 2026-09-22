Kristijan Crnica - Kikifly: Ko zapoje, se čas ustavi (Suzy)

Ko ta mladenič zapoje, se človek vpraša, ali ima njegov glas kakšne meje. Njegov vokal je osupljiv, z interpretacijami sega daleč onkraj samega petja, saj zna z vsakim tonom ganiti poslušalca. A največja moč tega visokoraslega umetnika ni le v izjemnem talentu, temveč tudi v njegovi velikodušnosti. Na pomoč priskoči, kadar ga kdo potrebuje, ne glede na generacijo ali stisko. Je markanten, postaven in iskren človek, ki si upa povedati, kar čuti. V času, ko je iskrenost skoraj redkost, je 'leteči Kiki' dragoceni opomnik, da lahko glas resnično gane. Prav zato si zasluži oder, podporo in mesto med glasbenimi zvezdami.
OBJAVE: 163
SLEDILCI: 4.607
SLEDI: 1.669
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.