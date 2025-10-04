Kristjan in Anna Maria Čeh: poroka namesto zlate medalje (Suzy)

SANJE SO SE URESNIČILE

Slovenski atlet Kristjan Čeh in njegova dolgoletna partnerica Anna Maria sta si lani 21. septembra na civilni poroki na Ptuju izmenjala zaobljube in na instagramu ob fotografijah zapisala: »Sanje se uresničijo. Poročna zabava sledi leta 2025.« Obvezo sta izpolnila in nedavno organizirala prav poseben dan, ko je Kristjan svojo najdražjo popeljal pred cerkveni oltar. Po obredu je bilo na sporedu nepozabno rajanje, kjer so si dali duška tudi njuni družinski člani in prijatelji. Datum tega posebnega slavja sta izbrala strateško, saj sovpada s koncem Svetovnega prvenstva v atletiki, kjer je ...