Krivec za slab spanec je lahko pregreto telo (Suzy)

AJURVEDA

Poletje ima svoj čar: daljši dnevi, več svetlobe, druženja in dopusti. A prav v tem času veliko ljudi slabše spi.

Teže zaspijo, se ponoči zbujajo, zjutraj se kljub dovolj uram spanca počutijo utrujene, razdražljive ali 'pregrete'. Razlog ni le stres ali telefon, temveč tudi dejstvo, da je telo dobesedno preveč segreto. Po ajurvedi je poletje čas povečane vročine oz. energije pita. Ta je povezana z ognjem, presnovo, prebavo, ostrino, ambicijo in jasnostjo, v presežku tudi z vnetji, razdražljivostjo, vročinskimi oblivi, kislino, nemirom in slabšim spanjem. Ko je pite preveč, telo težko preklopi v počitek. Utrujeni, a ne zaspani Za dober spanec se mora telo zvečer naravno umiriti in rahlo ohladiti. Če smo ...