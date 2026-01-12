Kuharski mojster Mojmir Šifrar bo spomladi postal očka (Suzy)

Kuharski mojster Mojmir Šiftar, ki vodi ljubljansko restavracijo Pen Klub in kot sodnik sodeluje v priljubljeni kuharski oddaji MasterChef Slovenija, je ob vstopu v leto 2026 svojim spletnim prijateljem razkril nadvse razburljivo novico. Z Ženo Anjo bosta namreč povila prvega otroka.

Mojmir in Anja sta se poročila 1. avgusta 2020.

Veselo novico sta bodoča očka in mamica razkrila s simpatičnim posnetkom, ki ga je Mojmir objavil na instagramu in na katerem se že dobro vidi Anjin zaobljeni trebušček. »2025 – zelo zaseden urnik. 2026, pa pojdimo,« je zapisal ob objavi, pod katero se je usul plaz čestitk. Mojster, ki si je v MasterChefu hitro prislužil naklonjenost gledalcev in tekmovalcev, zasebnega življenja načeloma ne deli z javnostjo, a je tokrat naredil izjemo. Z drago bosta se bosta naraščaja razveselila spomladi, 1. avgusta pa bosta praznovala šesto obletnico poroke.

