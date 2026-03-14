Kuharski tandem Midva kuhava: ljubezen do hrane, potovanj in družinskega življenja (Suzy)

SKUPAJ NA USTVARJALNI POTI

Tjaša in Blaž, avtorja priljubljenega kulinaričnega bloga Midva kuhava, poleg služb in dveh otrok še vedno najdeta čas za ustvarjanje novih receptov.

Par, ki ga poznamo kot kuharski tandem in avtorja kuharskega bloga in knjige 'Midva kuhava', ki je izšla pri Mladinski knjigi, se je spoznal pred nočnim klubom v najstniških časih. »Takrat je bilo hranjenje še povsem funkcionalno, testenine pa so predstavljale vrhunec samostojne kuhe,« se spominja Blaž in odkima na vprašanje, ali sta si morda tudi dvorila s kuho. »Ko sva se prvič zagledala, ni bilo v bližini niti rezine salame,« se nasmehne. Ko sta prišla skupaj, sta rada dobro jedla, tako sta kmalu začela tudi kuhati in odkrila, da je to njuna skupna strast. Projekt za dušo in ...