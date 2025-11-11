LACMA 2025: vsi za Guccija, Gucci za vse (Suzy)

Povabljeni umetniki so se vsi, skoraj brez izjeme, oblekli v Guccijeva oblačila, saj je bila modna hiša glavni sponzor dogodka. S tem so imeli priložnost pokazati, kako širok je njihov razpon.

Bogata dedinja Paris Hilton in igralka Kristen Wiig sta se obe odločili za razgaljujoči obleki.

Kot vedno je navdušila Demi Moore v precej prozorni, a strateško cvetlični izbiri.

Slavno nečakinjo Emmo Roberts bi lahko zamenjali za nevesto.

Igralka Ashley Park, ki jo gledamo v nadaljevanki Emily v Parizu na netflixu, se je odločila za peplum slog obleke.

Ljubka sedemindvajsetletna Elle Fanning se je tokrat ogrnila v čudovit moder odtenek od glave do peta.

Igralka Tessa Thompson se je zavila v srebrne niti.

Vedno seksi Salma Hayek je tokrat izbrala strupen odtenek.

Kaia Gerber in Cindy Crawford sta pritegovali poglede kot najlepša mati in hči.