PRAZNIKI

Ladeja Godina Košir: silvestrovo z neznancem (Suzy)

Letošnjih praznikov se zelo veseli.
Zaradi narave svojega dela veliko potuje.
Zaradi narave svojega dela veliko potuje.
S. R., Foto: Taja Harris, Getty images
 9. 12. 2025 | 13:00
1:09
A+A-

Ladeja Godina Košir je ustanoviteljica in direktorica Inštituta za krožno gospodarstvo Circular Change. Zaradi svojega dela veliko časa preživi na poti po vsem svetu, kjer rada deli svoje znanje in izkušnje. Letošnjih praznikov se zelo veseli.

»Pri nas je božič od nekdaj tradicionalno družinski praznik. Poseben je že zato, ker se zbere vsa družina, ki je čez leto dosti naokoli. Potem pa pride silvestrovo, ko je zame čas, s katerim ne vem, kaj naj. Tudi letos sem si za ta trenutek naredila takšen načrt, da bom ravno v tem času na letalu za Avstralijo,« pove Ladeja in doda, da bo združila prijetno s koristnim. En del pettedenskega bivanja v 'deželi tam spodaj' bo službeni, a si bo privoščila tudi malce oddiha. »Le tega še ne vem, v čigavi družbi bom na letalu pričakala 2026. Na ta način bom sama, a z drugimi,« se muza.

V avstralskem Sydneyju vsako leto na silvestrovo priredijo veličasten ognjemet.
V avstralskem Sydneyju vsako leto na silvestrovo priredijo veličasten ognjemet.

Ladeja Godina Koširveseli decemberpraznikibožičsilvestrovo
