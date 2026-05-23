Lado Bizovičar o zvestobi gledalcev: »Ostajam privilegiran kos inventarja« (Suzy)

Ko so ustvarjalci oddaje Slovenija ima talent razkrili novo žirantsko zasedbo, so gledalci hitro dali vedeti, česa si najbolj želijo: »Če ni Lada, ni isto.« In želja se jim je uresničila – tudi v 11. sezoni ostaja nepogrešljivi Lado Bizovičar, ki bo letos sedel ob Borutu Pahorju, Alyi in Nuški Drašček. Lado se ob zvestobi občinstva pošali: »Nekateri gledalci so me verjetno res navajeni kot starega kavča, ki že malo škripa, tu in tam kakšna vzmet žuli v rit, ampak ga je vseeno preveč stresno zamenjati z novim.«

Ob tem poudarja, da so pravo srce oddaje tekmovalci: »Jaz sem samo privilegirani kos inventarja, ki lahko iz prve vrste gleda pogumne ljudi, ki se pridejo preizkusit v nečem, v čemer so dobri – ali vsaj mislijo, da so dobri.« Znani žirant priznava, da tudi pri komentarjih nima filtra. »Tu sva si s Pahorjem precej podobna. Oba včasih blekneva tisto, kar nama pade na pamet,« pravi. O talentih razmišlja resno: »Naravni dar je lahko začetek, a nikakor ni dovolj za cilj.« Nova sezona bo tako očitno prinesla veliko humorja, iskrenosti in kakšen nepozaben televizijski trenutek.