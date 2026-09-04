Lado Bizovičar: Zadel sem jackpot (Suzy)

ZANJ NI NEMOGOČEGA

Petdeset let je starost, pri kateri človek običajno začne nekoliko previdneje odpirati predal z ogledalom.

Ne, ker bi se bal tega, kar bo videl, ampak ker je v njem nenadoma več preteklosti kot prihodnosti. Pri tej famozni okrogli številki že veš, da mladost ni stvar let, temveč draga iluzija, ki jo še nekaj časa poskušaš vzdrževati s športnimi copati in dobro osvetlitvijo. Pri našem slavljencu je zagonetka nekoliko večja. Težko je nanizati vse, kar je do danes ustvaril, saj kot kameleon mojstrsko spreminja izrazne platforme in nas vedno znova navdušuje z genialnimi podvigi. Za Lada Bizovičarja se zdi, kot da je živel približno devet življenj. Pevec, plesalec, igralec, televizijski voditelj, ...