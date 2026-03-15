Lady Gaga kmalu pred oltar: poroko želi zaznamovati z glasbo (Suzy)

»Z zaročencem potujeva vse leto, a kmalu se bova poročila,« je v radijski oddaji Bruna Marsa razkrila Lady Gaga. Povedala je še, da razmišljata o posebni pesmi, ki bi obeležila njun veliki dan. »Upala sva, da bi nama lahko izbral pesem,« je dejala gostitelju, ki ji je šaljivo predlagal njegovo skladbo Risk It All. Lady Gaga in Michael Polansky sta par od leta 2020, pevka pa je zaroko potrdila julija 2024, ko je na olimpijskih igrah v Parizu med pogovorom s francoskim premierjem Gabrielom Attalom Polanskyja predstavila kot svojega zaročenca.

Zaročenca sodelujeta tudi poslovno, on je soavtor več njenih pesmi z zadnjega studijskega albuma. FOTO: Profimedia

Čeprav bi mnogi pričakovali razkošno slavje, se zdi, da par načrtuje intimni dogodek v krogu najbližjih. Michael je nekoč povedal: »V mnogih pogledih se že počutiva, kot da sva poročena, tako da se pravzaprav ne bo veliko spremenilo.« Točen datum poroke še ni znan, a domneva se, da bi lahko sledila koncu turneje Mayhem Ball Tour, ki jo bo pevka zaključila 13. aprila s koncertom v Madison Square Gardnu v New Yorku.