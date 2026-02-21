Lara Jankovič: Pripravljena sem na novo ljubezen (Suzy)

ŠTIRI LETA SAMSKA

Radovedna svobodnjakinja ne skriva, da ob vsaki priložnosti zgrabi bika za roge. Nič nenavadnega, da je bila nadvse hvaležna, ko je prejela kar dve ponudbi za delo ob morju – v SSG Trst in Koprskem gledališču.

Igralka pravi, da se z vsako vlogo cela preda delu in da je predvsem hvaležna za lepe odzive gledalcev na premieri. Tako je bilo tudi nedavno, ko je v predstavi Kje je Primadona? doživela glasen aplavz in stoječe ovacije. »Vloga primadone mi je pisana na kožo. Zelo uživam, saj igram odštekano junakinjo, ki je zmešana kot kura in silovita kot tovornjak s prikolico. Med nama je nekaj podobnosti in hitro sem ji vdahnila življenje,« je iskrena Lara Jankovič. Zadovoljstvo ob stoječih ovacijah je bilo toliko večje, njena sreča ob razprodanih predstavah je neznanska. Pozornost je ne bi motila »V ...