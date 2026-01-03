  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRELOMNICA

Lara Medved in Blaž Švab: prvo silvestrovo v novi hiši (Suzy)

Par, ki se je pred petimi leti razveselil prvorojenca, je skupaj osem let.
Blaž in Lara rada poudarita, da zelo cenita skupne trenutke in se spoštujeta.
Blaž in Lara rada poudarita, da zelo cenita skupne trenutke in se spoštujeta.
A. K., Foto: Planet TV, Jaka Bizjak, Marko Pigac, osebni arhiv/instagram
 3. 1. 2026 | 06:00
2:35
A+A-
Voditeljica Lara Medved in modrijan Blaž Švab, ki smo ga prav tako spoznali v voditeljski vlogi, sta svojo zasebnost zadnja leta uspešno skrivala pred očmi javnosti. Čeprav otrok ne želita izpostavljati in redko delita skupne trenutke, občasno naredita izjemo ter razkrijeta kakšno simpatično družinsko podrobnost. Lara, ki se je lani z Blažem prvič pojavila pred televizijskimi kamerami, nam je zaupala, da je bilo leto, ki se je izteklo, do njih bogato in srčno. Zapomnili si ga bodo predvsem po skupnih trenutkih, ki jih ne more nadomestiti noben denar. »Preselili smo se v nov dom na obrobju ...

Več iz teme

Blaž ŠvabLara Medveddomhišadružina
ZADNJE NOVICE
06:19
Lifestyle  |  Polet
VADIMO NAPREJ

Kako se po 50. letu znebiti pivskega trebuha, utrujenosti in bolečin v hrbtenici

Kako moški v srednjih letih lahko preoblikujejo telo, izboljšajo zdravje in dosežejo vrhunsko kondicijo.
Miroslav Cvjetičanin3. 1. 2026 | 06:19
06:00
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Leto 2026 bo vse prej kot dolgočasno, preverite, kaj vse nas čaka

Slovenci se bomo kar dvakrat odpravili na volišča, Nasini astronavti bodo obkrožili Luno.
3. 1. 2026 | 06:00
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
PRELOMNICA

Lara Medved in Blaž Švab: prvo silvestrovo v novi hiši (Suzy)

Par, ki se je pred petimi leti razveselil prvorojenca, je skupaj osem let.
3. 1. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

To so astrološka znamenja, ki najbolj dramatizirajo! Ali ste med njimi?

Vsaka malenkost postane epska zgodba, vsako čustvo pa doživijo v polnosti.
3. 1. 2026 | 06:00
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
HRVAŠKE MEDIJE POLNIL NAŠ DRŽAVLJAN

Hrvati streljali na dolenjskega Spidermana

Robert Trščinar, stari znanec policije in sodišč, osumljen poskusa uboja policista. Do zdaj je bil v postopkih po večini zaradi tatvin in vlomov.
Tanja Jakše Gazvoda3. 1. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

In potem je vse potihnilo …

Za nami je leto, ki ni prizanašalo nikomur. V besedah trdo do vsega in vsakogar kot le redkokatero, ki ni bilo vojno ali pandemično.
Primož Kališnik3. 1. 2026 | 02:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki