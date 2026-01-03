Lara Medved in Blaž Švab: prvo silvestrovo v novi hiši (Suzy)

PRELOMNICA

Par, ki se je pred petimi leti razveselil prvorojenca, je skupaj osem let.

Voditeljica Lara Medved in modrijan Blaž Švab, ki smo ga prav tako spoznali v voditeljski vlogi, sta svojo zasebnost zadnja leta uspešno skrivala pred očmi javnosti. Čeprav otrok ne želita izpostavljati in redko delita skupne trenutke, občasno naredita izjemo ter razkrijeta kakšno simpatično družinsko podrobnost. Lara, ki se je lani z Blažem prvič pojavila pred televizijskimi kamerami, nam je zaupala, da je bilo leto, ki se je izteklo, do njih bogato in srčno. Zapomnili si ga bodo predvsem po skupnih trenutkih, ki jih ne more nadomestiti noben denar. »Preselili smo se v nov dom na obrobju ...