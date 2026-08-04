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OČARANA NAD FESTIVALOM

Lara Tošić kljub zdravstvenim težavam odpotovala na Tomorrowland (Suzy)

Festival v Belgiji jo je navdušil predvsem zaradi ljudi, ki so po njenih besedah odprti, prijazni in brez predsodkov.
Doživela je nepozabno festivalsko izkušnjo.

Doživela je nepozabno festivalsko izkušnjo.

Najbolj jo je navdušila povezanost obiskovalcev z vsega sveta.

Najbolj jo je navdušila povezanost obiskovalcev z vsega sveta.

Tomorrowland mnogi opisujejo kot pravo glasbeno pravljico.

Tomorrowland mnogi opisujejo kot pravo glasbeno pravljico.

Doživela je nepozabno festivalsko izkušnjo.
Najbolj jo je navdušila povezanost obiskovalcev z vsega sveta.
Tomorrowland mnogi opisujejo kot pravo glasbeno pravljico.
A. K., foto osebni arhiv
 4. 8. 2026 | 17:00
1:33
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Radijska voditeljica Lara Tošić se je odločila letošnje poletje dobro izkoristiti in doživeti čim več. Tako je odpotovala v Belgijo, kjer se je udeležila Tomorrowlanda, enega največjih festivalov elektronske glasbe na svetu. Dogodek, ki je tudi letos privabil več sto tisoč obiskovalcev z vsega sveta, slovi po vrhunskih didžejih, spektakularni scenografiji in edinstvenem vzdušju. Začetek njenega potovanja pa še zdaleč ni bil sanjski. Tik pred odhodom jo je namreč presenetila močna bolečina v mehurju in zaskrbelo jo je, da bo ostala brez težko pričakovanega doživetja.

Najbolj jo je navdušila povezanost obiskovalcev z vsega sveta.
Najbolj jo je navdušila povezanost obiskovalcev z vsega sveta.

Na srečo se je stanje hitro izboljšalo, saj je šlo za začetek vnetja, obisk Tomorrowlanda pa je bil po njenih besedah vreden vseh skrbi. »To je zagotovo izkušnja, ki si jo bom zapomnila za vse življenje. Že dolgo sem si želela obiskati festival in moram priznati, da je bilo v resnici še bolje, kot sem si predstavljala.« Najbolj jo je prevzelo prav vzdušje med obiskovalci. »Na tistem koščku zemlje se zberejo ljudje z vseh celin, različnih kultur in vseh starosti. Nihče ne obsoja, vsi so prijazni, odprti in pripravljeni skupaj ustvarjati spomine. Mislim, da je prav to tisto, zaradi česar je vse skupaj tako posebno,« je navdušena.

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Lara Tošičfestivalglasbaglasbeni festivalTomorrowland
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