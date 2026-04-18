Lea Mederal Gams in Maja Prašnikar: Trenutki, ko smo skupaj, nam največ pomenijo (Suzy)

INTERVJU

»Obe obožujeva morje, hribe, aktiven način življenja, veliko nama pomeni ekološka hrana, sva bolj v nežni ženski energiji – a sva istočasno igrivi.«

Mladi aktivni mami družijo ljubezen do zdravega, športnega načina življenja, potovanj in osvajanja planinskih vrhov, ki jih Lea predstavlja tudi v svojih oddajah in knjigah iz serije Potep z Leo. »Vikende, praznike in počitnice vedno izkoristimo za kratke ali daljše skupne potepe,« pravita. Pred kratkim so se vrnili s Kanarskih otokov. In čeprav imajo za zdaj še prednost predvsem družinska druženja, se obe veselita, da bosta jeseni začeli skupaj trenirati v mini fitnesu pri Maji doma. Kako sta se spoznali? Lea: Istočasno sva bili noseči in se spoznali prek Majinega partnerja Alena Kobilice, s ...