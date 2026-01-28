Lea Mederal Gams: v hribe tudi z vozičkom (Suzy)

OBOŽUJE HRIBE

V veselem planinskem vzdušju na Slavkovem domu pri Ljubljani je avtorica predstavila svojo drugo knjigo, s katero vabi v gore mamice z vozički in malčki, družine in tiste, ki ne zmorejo zahtevnejših podvigov.

Lea Mederal Gams, ustvarjalka popotniške oddaje Potep z Leo je po svojih priljubljenih pohodniških izletih po Sloveniji, na katerih jo spremljajo številne znane osebnosti, napisala že drugo knjigo – prvi, razprodani in ponatisnjeni Potep z Leo se je pred kratkim pridružila še druga – Potep z Leo, 70 lahkih izletov. Njen podnaslov je Od poti za vozičke do enostavnih vzponov z razgledom, ob tem pa je voditeljica razkrila, da jo je kot mamo motiviralo prav to, da ni našla idej, kam bi se zlahka odpravila z vozičkom in s svojim malčkom Julianom, ki je sicer že shodil, a je morala zanj izbirati ...