Med studijskimi lučmi in vsakdanjim vrvežem sta Lea Medaral in Jasna Kuljaj stkali vez, ki presega službene okvire. A voditeljici, vsaka s svojim slogom, ko tempo postane prehiter, radi pobegneta tja, kjer laže zadihata in si spraznita glavo. »Šli sva v naravo, spucat' glavo,« pravita v šali, ko zavijeta na gozdno pot. V resnici v objemu dreves, gora in prostranih travnikov najdeta več kot le oddih – tam se pojavijo odgovori, ki jih med štirimi stenami ni mogoče slišati.

Njuno prijateljstvo temelji na medsebojnem poslušanju, iskrenosti in pogumu, da si priznata tudi tisto, kar ni vedno prijetno. Prav zato sta si v oporo vedno, ko je treba zbrati moč za nove začetke. Zagrizeni pohodnici nas opominjata, da največje ideje pogosto vzniknejo med koraki po kamnitih stezicah in da je pravi zaveznik tisti, ki hodi ob tebi, ne glede na smer.