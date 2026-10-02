Lea Mihevc in Petja Labović: dvojna sreča, dvojni igralski izzivi (Suzy)

Po rojstvu dvojčkov Leva in Ivana sta znova nekoliko več časa namenila filmskim in televizijskim projektom, in kot kaže, jima to odlično uspeva. Preteklo pomlad sta imela oba polne roke dela. Medtem ko je Petja stopil pred kamere nove kriminalne nadaljevanke režiserja Matevža Luzarja Trezor, ki jo že lahko spremljamo na TV Slovenija, je njegova partnerka Lea zaigrala v drugi sezoni televizijske uspešnice Takšno je življenje.

Petjo tako gledalci že spremljajo v novi vlogi, Lea se bo na male zaslone vrnila nekoliko pozneje. Eno pa je očitno: mlada oče in mama sta dokazala, da dvojčki še zdaleč niso ovira za vrnitev pred kamere. Ravno nasprotno, videti je, da sta si privoščila kar dvojno mero igralskih izzivov. Tudi zasebno jima ne manjka lepih mejnikov. Letos spomladi sta naredila še naslednji korak in se zaročila, zato je poroka, kot kaže, le še vprašanje časa. Do takrat pa ju čaka še precej skupnih družinskih in igralskih poglavij.