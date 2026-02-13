Lea Mihevc in Svit Stefanija, zvezdnika serije Nemirna kri: Še več ljubezni in zapletov (Suzy)

SNEMANJE DRUGE SEZONE

Najvznemirljivejša serija lanskega leta, ki je pred male zaslone prikovala ogromno gledalcev, se vrti okoli imperija bogate družine Veber.

Trenutno najslavnejši par z malih zaslonov bomo kmalu spremljali v drugi sezoni serije Nemirna kri. Ker je med igralcema skoraj desetletna starostna razlika, sta, razumljivo, v povsem drugačnih življenjskih obdobjih. Tako smo z njima poklepetali ne le o ljubezni, valentinovem in partnerstvu, ampak tudi o materinstvu, preizkušnjah in sladkih receptih, ki jih želita preizkusiti. Najvznemirljivejša serija lanskega leta, ki je pred male zaslone prikovala ogromno gledalcev, se vrti okoli imperija bogate družine Veber. V ospredje so postavljeni dediščina, pohlep in skrivnosti iz preteklosti, v ...