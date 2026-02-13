Lea Mihevc in Svit Stefanija, zvezdnika serije Nemirna kri: Še več ljubezni in zapletov (Suzy)

Najvznemirljivejša serija lanskega leta, ki je pred male zaslone prikovala ogromno gledalcev, se vrti okoli imperija bogate družine Veber.
Odlično se ujameta, čeprav je med njima skoraj deset let razlike. FOTO: POP TV osebni arhiv, POP TV, Dejan Javornik, Črt Piksi
Trenutno najslavnejši par z malih zaslonov bomo kmalu spremljali v drugi sezoni serije Nemirna kri. Ker je med igralcema skoraj desetletna starostna razlika, sta, razumljivo, v povsem drugačnih življenjskih obdobjih. Tako smo z njima poklepetali ne le o ljubezni, valentinovem in partnerstvu, ampak tudi o materinstvu, preizkušnjah in sladkih receptih, ki jih želita preizkusiti.
