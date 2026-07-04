Lea Mihevc odšteva: poročna obleka je že izbrana (Suzy)

Vsaka poroka se začne veliko prej, preden zazvenijo svatovski zvonovi. Najprej pridejo iskrice, objemi in poljubi, nato zaročni prstan, za vsako bodočo nevesto pa še eden najlepših trenutkov – izbira poročne obleke. Lea Mihevc je ta korak že odkljukala. Pred dnevi je v družbi najboljše prijateljice izbirala obleko, v kateri bo stopila do ženina. Zaročni prstan ji že nekaj časa krasi roko, zdaj se njene sanje počasi spreminjajo v resničnost. Pomerjanje popolne obleke ni minilo brez smeha, ganjenih pogledov, iskrenih komplimentov in nekaj srečnih solz.

Zazveneli so tudi kozarci penine, s katerimi so nazdravili ljubezni in novemu življenjskemu poglavju. Igralka je znana po svojem občutku za lepoto, zato ni presenetljivo, da vsaki podrobnosti nameni posebno pozornost. Kljub temu se je v smehu pošalila, da nikakor ne namerava postati histerična nevesta. Namesto stresa želi ustvarjati spomine, polne sproščenosti, vedrine in veselja. Ob strani ji bo stal dragi Petja, s katerim že zdaj dokazujeta, da sta odličen tandem, kar bosta nedvomno dokazala tudi na poroki.