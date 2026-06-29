Lea Sirk: »Če ne bi pela, bi imela še več otrok« (Suzy)

GLASBENICA

V novo glasbeno obdobje ne vstopa kot nekdo, ki je zamenjal le zvok, barvo las ali koncertni program. Bolj kot to se zdi, da je po letih številnih nastopov, dveh nastopih na Evroviziji, televizijskih izkušnjah, materinstvu, ločitvi, novi družini in svoji glasbeni šoli prišla do točke, ko ji ni več treba loviti pričakovanj drugih.

Nova pesem Ti me pelješ v norost napoveduje album, ki nastaja iz bolj mirne, a hkrati zelo žive faze. V pogovoru je govorila o tem, zakaj ji je v slovenščini težje pisati kot v angleščini, zakaj jo površnost skoraj fizično boli, zakaj doma nimajo televizije in kako je po glasbeniku za partnerja izbrala športnika, ki je na koncu začel igrati – bobne. Ko ste napovedali svojo novo glasbeno ero, sem dobil občutek, da ne govorite le o novi pesmi ali albumu, temveč o nečem, kar ste morali premakniti tudi v sebi. Kaj se je zgodilo? Nikoli nisem pisala zato, da bi ostala na sceni, ali zato, ker bi ...