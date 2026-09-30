Legendarni DJ Plavc: Tisoč nastopov, a še ni konec (Suzy)

Ko se je leta 1999 ob koseški stezi za spidvej odprl legendarni lokal Franci na balanci, je z njim Ljubljano in Slovenijo osvojil hišni didžej Igor Plavc, znan kot DJ Plavc. Pred tem je bil rezident priljubljenih diskotek Slovenija v Ribčah in Acapulco, v Franciju je do pandemije nastopil več kot tisočkrat. Bil je tudi eden od ustvarjalcev Brendijeve zimzelene uspešnice Franci na balanci. »Spomnim se monterja, ki je pred odprtjem lokala komentiral: 'Kaj se boste šli govejo muziko v Ljubljani? V pol leta boste crknili,'« pripoveduje.

A lokal je kljub dvomom deloval vse do pandemije, ko je zaprl vrata. Lani je znova zaživel in hitro postal priljubljeno zbirališče ljubiteljev slovenske glasbe. Z novo sezono se z mesečnimi glasbenimi večeri Nostalgija vrača še DJ Plavc. Zanimivega glasbenega zanesenjaka lahko bolje spoznate v novi epizodi spletne serije Bufet. Glasbo po potrebi še vedno vrti s plošč, kaset in trakov, prava posebnost so njegovi avdiovizualni nastopi. V svoji zbirki ima namreč več kot 15.000 videospotov, ki jih miksa tako kot glasbo in nastopom doda še vizualno razsežnost.