Legendarni glasbenik praznuje: Tulio, ostani v formi, prijatelj moj, ker Anita ni …

Bobnarska legenda Tulio Furlanič je dopolnil 77 let, a če sodimo po rojstnodnevnem živžavu na družabnih omrežjih, pri njem leta še vedno igrajo le spremljevalni vokal. Še ena naša glasbena legenda, Janez Bončina - Benč, mu je voščil po prijateljsko in z značilno iskrico: »Tulio, ostani v formi, prijatelj moj, ker Anita ni … Na zdravje in veselje!«

Tulio Furlanič se ne da, zanj so leta le številka. FOTO: Marina Pesić

Slavljenec mu kakopak ni ostal dolžan in mu je odgovoril v svojem slogu: »Če bo šlo tako naprej, bo forma viva.« In res, Tulio tudi po številnih drugih zapisih ostaja nabrit, duhovit in maksimalno barvit. Kar je lepo opisal še en zapis, v katerem so ga pohvalili kot enega redkih, ki se ne boji barv in jih zna izvirno, estetsko, včasih tudi nagajivo kombinirati. In to drži, saj se poleg glasbe že dolgo izraža tudi kot slikar. Nekdanji član Kameleonov, Faraonov ter skupin Halo in Yesterday tako ostaja tisti prepoznavni gospod za bobni in mikrofonom, ob katerem tudi Anita nikoli zares ne gre iz ušes.