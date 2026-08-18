Lenobni Štras: po gorskem oddihu še morski (Suzy)

Poletje je za Gregorja Štrasbergarja - Štrasa, pevca skupine MRFY, očitno prava mešanica glasbe, druženja in zasluženega brezdelja. Ko nima koncertov, prosti čas rad preživlja s prijatelji, v teh vročih dneh mu še posebno ugaja oddih ob morju. »Ko so počitnice, se vedno najde čas za kakšen festival ali pobeg z ekipo v kočo,« pravi simpatični glasbenik in ob tem hudomušno opozori še na njihov novi singel Počitnice.

Ta s svojim poletnim utripom in bohinjsko kuliso kar kliče po sladoledu, lubenicah, brisačah in kopalkah. Bohinj je medtem že zamenjal za morje, kjer je na vrsti precej bolj ležeren program. »Trenutno sem blizu, na morju, kjer predvsem poležavam, ker se kaj drugega v tej vročini ne da,« še pove v svojem sproščenem slogu. In kdo bi mu zameril? Ko temperature vztrajno silijo navzgor, je včasih najboljši načrt prav to, da nimaš nobenega.