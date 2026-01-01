Lepotilnica za vstop v novo leto: prijetna in enostavna v štirih korakih (Suzy)

Ličenje za vstop v novo leto je bilo bleščeče, a ne pretirano. Cilj je bil, da smo videti urejeni, ne, da izstopamo v slabem smislu te besede. Kako smo to dosegle? Izogibale smo se enostavnemu, črnemu obrobljanju oči. Praznični adut so bile zadimljene oči, ki so večna klasika prazničnega ličenja. A nismo pretiravale, saj na zrelih ali bolj povešenih vekah zadimljen videz hitro deluje pretežko. Zato smo pri ličenju zarisale mehke linije, uporabile mat teksture in se osredotočile na zunanji kotiček oči. Na čisto, po možnosti rahlo napudrano veko nanesile nevtralno mat senčilo (kožne barve ali rahlo toplejše). To pomaga, da se temnejše sence pozneje lepše zabrišejo in ne lezejo v gubice. Z mehkim čopičem zajemile senčilo v temnejšem odtenku (sivi, rjavi, slivovi, odvisno od oči) in ga nanesile samo na zunanjo tretjino veke ter rahlo nad gubo – kot majhen trikotnik, obrnjen proti sencam. Robovesmo temeljito zabrisale navzgor in navzven, da ni nobenih ostrih črt. Namesto debele črne črte nad trepalnicami smo uporabile mehko črtalo v svinčniku ali temno senčilo ob trepalnični liniji, čim bliže dlačicam. Pri zrelih očeh umetniki ličenja vse bolj prisegajo na posebno tehniko: nežno obrobite notranjo zgornjo trepalnično linijo, kar zgosti videz trepalnic, ne da bi ustvarili težko črto na vekah. In zakaj vse to? Zato, da smo tudi za dan potem, na jutro novegaa leta videti izjemno. Seveda, če nadaljujemo druženje in smo kraljice jutranjih zabav.

Praznični lesket

Nekaj nasvetov za dan po najbolj razburljivi noči, so z nami delile svetovne znane medijske osebnosti. Bleščeča senčila so lahko videti pretirana, če ste v zrelih letih, včasih tudi postarajo. A ne vsa. Za nežen, diskreten videz izberite nežne odtenke šampanjca, tople zlato sive, rožnato nude ali bronaste. Senčilo nanesite s prstom in odtisnite barvo na osrednji del veke. Robove nežno zabrišite s čistim čopičem. Svetlobo usmerite tja, kjer želite, da se pogled ustavi: na sredino veke in morda malo pod lok obrvi. Bleščice na ličnicah in okoli oči pri zreli koži hitro poudarijo teksturo, medtem ko svetlobo odbijajoča, kremasta ali satenasta senčila delujejo bolj nežno.

Urejene obrvi – lifting brez injekcij

Če bi morali izbrati samo eno stvar, ki jo pro prazniki uredite na obrazu, naj bodo to obrvi. Dobro oblikovane obrvi vizualno odprejo pogled, zmehčajo poteze in poskrbijo, da ste videti bolj budni. Če je le mogoče, obrvi občasno prepustite profesionalcu, da določi osnovno obliko, vi pa doma skrbite za vzdrževanje. Dlačice počešite navzgor; tako takoj vidite, kje so luknjice. Z mehko barvico ali pudrastim senčilom zapolnite le prazna mesta – s kratkimi, dlakam podobnimi potezami, ne z eno dolgo črto. Na koncu obrvi ne vlecite navzdol; preveč podaljšan konec lahko obraz optično potegne navzdol. Raven ali rahlo dvignjen zaključek dvigne celoten obraz.

Čudežna rdeča šminka

Ni zime brez rdečih ustnic. Tudi če ste doma, rdeča šminka v hipu dvigne razpoloženje – pa še praktična je, ker je preostanek ličenja lahko minimalen. Ustnice pred nanosom na hitro zmasirajte z zobno ščetko ali nežnim pilingom, nato nanesite vlažilni balzam. Če želite, lahko ustnice najprej obrobite s svinčnikom v podobnem odtenku; na zrelih ustnicah pomaga, da se barva manj razliva v drobne linije.