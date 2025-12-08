Let nad kukavičjim gnezdom: 50 let filma, ki je postal legenda (Suzy)

Čeprav se Ken Kesey, avtor romana, z ekranizacijo ni želel ukvarjati, je režiser Miloš Forman zvesto vztrajal pri duhu zgodbe – in prav to je filmu vtisnilo trajen pečat. Snemanje v resnični psihiatrični ustanovi v Oregonu je igralce potegnilo v svet njihovih likov: opazovali so terapije, se družili z bolniki in postopoma sestavljali avtentično, napeto ozračje, ki je še danes ena največjih odlik filma.

Nepozabni igralci

Jack Nicholson je poganjal celotno produkcijo – bil je zahteven, intenziven, a hkrati izjemno navdihujoč. Njegov McMurphy je postal simbol upora, vloga pa ga je postavila med največje zvezdnike Hollywooda.

Louise Fletcher je z ledeno natančnostjo oblikovala sestro Ratched, lik, ki ga je bilo tako lahko sovražiti, da je tudi sama priznala, da so se je člani ekipe med odmori včasih izogibali.

Med mlajšimi obrazi je izstopal Danny DeVito, ki je takrat šele začel svojo bogato igralsko pot, pozneje zaznamovano s prepoznavnim komičnim talentom.

Anekdote, ki so utrdile kultni status

Snemanje so seveda prepredale posebnosti. Nicholson je med odmori pogosto improviziral z dejanskimi pacienti v ustanovi in s svojo sproščenostjo razbijal napeto delovno vzdušje. Igralci so se zaradi močne identifikacije z liki večkrat znašli v situacijah, ko so dinamiko iz filma nehote prenesli v resnično življenje, kar je Forman razumel kot znak, da projekt napreduje v pravo smer.

Zmagoslavje

Film je postal zgodovinski tudi zaradi oskarjev: osvojil je vseh pet najpomembnejših kategorij, kar je izjemen dosežek, ki ga je pozneje uspelo ponoviti le še psihološki grozljivki Ko jagenjčki obmolknejo. Kritiki in občinstvo so ga označili za delo, ki presega žanr – je ne le drama, temveč komentar družbe, sistema in neuklonljive človeške volje.

Ob petdeseti obletnici Let nad kukavičjim gnezdom ostaja delo, ki se mu čas ne pozna. Še vedno izziva, gane in opominja, da je včasih že majhen upor dovolj, da sproži veliko spremembo.

Medicinska sestra Ratched je vsem nagnala strah v kosti.

Jack Nicholson je vlogo Irca Randla McMurphyja odigral popolno.