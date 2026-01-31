  • Delo d.o.o.
ENERGIJSKA TERAPEVTKA, CERTIFICIRANA PRAKTIKANTKA MAGIČNIH KRETENJ

Leticija Fortin: Energijska praksa šamanov za višanje zavesti (Suzy)

Mehiški šamani so odkrili magične kretnje, s katerimi sami upravljamo s svojo energijo, Carlos Castaneda jih je zapisal, Leticija, ki je tudi avtorica knjige Z energijo živim, pa jih redno izvaja ter tudi druge uči, kako jih uporabljati.
Leticija Fortin
Leticija Fortin
Mateja Blažič Zemljič, FOTO: Osebni arhiv
 31. 1. 2026 | 21:00
13:11
A+A-
So namreč izredno učinkovite, vplivajo na fizično telo, dvigajo zavest, da si z ozaveščanjem naložimo nove programe delovanja, omogočajo, da imamo dovolj energije in poglobljeno intuicijo. Že 10 minut na dan je dovolj, da pridemo na višjo vibracijo. Z duhovnostjo ste se srečali v mladosti, ko ste čuvali otroke. Njihova mama vam je naredila rebirthing … Bila sem v srednji šoli. Pred tem sem dolgo iskala odgovore, saj sem v sebi čutila veliko praznino. Rebirthing me je prizemljil in mi prinesel uvide. Čutila sem energijo, začela sem jokati, začutila, da sem v resnici žalostna. Za mojo ...

Leticija FortinSuzyenergijazdravjemagične kretnješamanizem
ZADNJE NOVICE
21:16
Novice  |  Svet
PAKETE PRIPELJEJO DRUGAM

Italija pohitela z višjimi carinami, da bi se v proračun nateklo več denarja, a zgodilo se je ravno nasprotno

Slovenija bo carine na majhne pakete v vrednosti do 150 evrov iz držav izven EU začela zaračunavati s 1. julijem letos.
31. 1. 2026 | 21:16
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ENERGIJSKA TERAPEVTKA, CERTIFICIRANA PRAKTIKANTKA MAGIČNIH KRETENJ

Leticija Fortin: Energijska praksa šamanov za višanje zavesti (Suzy)

Mehiški šamani so odkrili magične kretnje, s katerimi sami upravljamo s svojo energijo, Carlos Castaneda jih je zapisal, Leticija, ki je tudi avtorica knjige Z energijo živim, pa jih redno izvaja ter tudi druge uči, kako jih uporabljati.
31. 1. 2026 | 21:00
20:57
Šport  |  Športni trači
KOT EMINEM

Tadej Pogačar vizualno precej spremenjen. Razkril tudi, kakšno glasbo posluša (FOTO)

Pogačar je v objavi na Instagramu razkril, da je pred časom poslušal raperja Eminema, to zvrst glasbe pa posluša še danes. Zdaj ima podobno pričesko, kot jo je imel ta ameriški glasbenik pred leti.
31. 1. 2026 | 20:57
19:56
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Direktor Rimskih term odkrito o erotični zabavi: »V svobodni državi ne sodimo gostov!«

Direktor Rimskih term Valerij Arakelov je priznal, da ga po medijsko odmevnih objavah o žgečkljivi zabavi še nikoli ni poklicalo toliko ljudi kot v zadnjih dneh. In vsi se čudijo, v čem je sploh problem? Sprašuje se, kako lahko v Sloveniji kar vsak reče, kar želi, ali te obtoži brez preverjenih dejstev ali enega dokaza.
31. 1. 2026 | 19:56
19:25
Novice  |  Nedeljske novice
TRPINČENJE

Violeta Tomić je očeta rotila, naj jo pretepe

Igralka Violeta Tomić si je za 63. rojstni dan podarila knjigo z naslovom Ubogaj mamo in ne pozabi očeta. Gre za pretresljivo izpoved, saj je bilo njeno otroštvo in življenje prežeto z nasiljem in zlorabami.
Gordana Stojiljković31. 1. 2026 | 19:25
18:40
Novice  |  Svet
GUSTAVO PETRO

Predsednik se je pohvalil, da je nepozaben v postelji, meni, da je Jezus Kristus veliko seksal (VIDEO)

Skrajno levičarski kolumbijski predsednik šokiral z govorom.
31. 1. 2026 | 18:40

