Leticija Fortin: Energijska praksa šamanov za višanje zavesti (Suzy)
Mehiški šamani so odkrili magične kretnje, s katerimi sami upravljamo s svojo energijo, Carlos Castaneda jih je zapisal, Leticija, ki je tudi avtorica knjige Z energijo živim, pa jih redno izvaja ter tudi druge uči, kako jih uporabljati.
Leticija Fortin
Mateja Blažič Zemljič, FOTO: Osebni arhiv
31. 1. 2026 | 21:00
13:11
So namreč izredno učinkovite, vplivajo na fizično telo, dvigajo zavest, da si z ozaveščanjem naložimo nove programe delovanja, omogočajo, da imamo dovolj energije in poglobljeno intuicijo. Že 10 minut na dan je dovolj, da pridemo na višjo vibracijo.
Z duhovnostjo ste se srečali v mladosti, ko ste čuvali otroke. Njihova mama vam je naredila rebirthing …
Bila sem v srednji šoli. Pred tem sem dolgo iskala odgovore, saj sem v sebi čutila veliko praznino. Rebirthing me je prizemljil in mi prinesel uvide. Čutila sem energijo, začela sem jokati, začutila, da sem v resnici žalostna. Za mojo ...
