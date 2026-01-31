Leticija Fortin: Energijska praksa šamanov za višanje zavesti (Suzy)

ENERGIJSKA TERAPEVTKA, CERTIFICIRANA PRAKTIKANTKA MAGIČNIH KRETENJ

Mehiški šamani so odkrili magične kretnje, s katerimi sami upravljamo s svojo energijo, Carlos Castaneda jih je zapisal, Leticija, ki je tudi avtorica knjige Z energijo živim, pa jih redno izvaja ter tudi druge uči, kako jih uporabljati.

So namreč izredno učinkovite, vplivajo na fizično telo, dvigajo zavest, da si z ozaveščanjem naložimo nove programe delovanja, omogočajo, da imamo dovolj energije in poglobljeno intuicijo. Že 10 minut na dan je dovolj, da pridemo na višjo vibracijo. Z duhovnostjo ste se srečali v mladosti, ko ste čuvali otroke. Njihova mama vam je naredila rebirthing … Bila sem v srednji šoli. Pred tem sem dolgo iskala odgovore, saj sem v sebi čutila veliko praznino. Rebirthing me je prizemljil in mi prinesel uvide. Čutila sem energijo, začela sem jokati, začutila, da sem v resnici žalostna. Za mojo ...