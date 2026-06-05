Leto dni pozneje Jana Morelj Vidmar žari (Suzy)

Vajeni smo, da znani obrazi poročne fotografije skrbno skrivajo še mesece po velikem dnevu. Tega pravila se je držala tudi Jana Morelj Vidmar, nato je ob papirnati obletnici, ki zaznamuje prvo leto zakona, razveselila svoje zveste sledilce. Z njimi je delila vpogled v enega najsrečnejših dni, ki sta ga doživela z možem Markom. Brez pretirane zadržanosti in sterilne popolnosti, zato z ogromno energije in zanju značilno rokersko sproščenostjo.

Jana in Marko se z navdušenjem spominjata nepozabnega poročnega slavja.

Priljubljeni glas in obraz marsikdo še vedno najprej poveže z jutri, kavo in vremensko napovedjo, danes je njena ustvarjalnost dobila novo obliko. Kot voditeljica se je prelevila v mojstrico podkastov, v katerih z neverjetno lahkotnostjo gosti domače glasbene junake, pogovore pa vodi tako sproščeno, kot bi s starimi prijatelji sedela v zaodrju po koncertu. Ljubezen ji očitno izjemno pristaja – vsaj tako zelo kot usnjena jakna ob poročni obleki.

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