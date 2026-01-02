Leto, ki se pravkar začelo, bo zahtevalo izbiro (Suzy)

ZAKLJUČILO SE JE LETO RESETIRANJA

Leto, ki se je poslovilo, ni bilo leto drobnih popravkov in kozmetičnih sprememb. Zahtevalo je razgradnjo. Leto resetiranja je delovalo kot potres pod temelji, kot lom starega lesa, ki je dolgo nosil težo, saj je bil že načet od znotraj.

Prišlo je z namero: razdreti iluzije, razkriti resnico, izprazniti prostore, ki so bili polni navade, strahu in vztrajanja tam, kjer življenja že dolgo ni bilo več. To leto nas ni spraševalo, kaj si želimo. Spraševalo nas je, česa se oklepamo, čeprav nas duši. V odnosih je bil ta pritisk najglasnejši. Pluton, mrki, retrogradni obrati, 29. stopinje – vsi so govorili isti jezik: resnica ali konec. Nič več vmes. Nič več vztrajanja iz navade, strahu, finančne varnosti ali iluzije, da bo nekega dne bolje. Kjer ni bilo temeljev, se je vse začelo majati. Kjer so bile laži – izrečene ali zamolčane –, ...