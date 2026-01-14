  • Delo d.o.o.
NUMEROLOGIJA

Lili Sorum: Začel se je nov ciklus človeštva (Suzy)

Januar odpira vrata v nov devetletni ciklus človeštva.
Naj numerologija pomaga tudi vam!
Naj numerologija pomaga tudi vam!
Lili Sorum, numerologinja, avtorica in TV-voditeljica, svetovalka in coach, www.lili-sorum.com
 14. 1. 2026 | 21:00
6:29
A+A-

Numerologija mu zato posveča posebno pozornost. Pripravimo se na leto prelomnic, napredka in možnosti za osebnostno transformacijo. Zdaj se bo v nas prebujala drugačna raven ambicioznosti. Opazili bomo, da so se nam prioritete spremenile, želeli bomo delovati drugače. Obudila se bo naša samoiniciativnost. Zdaj je idealen čas, da odložimo prepričanja in pričakovanja ter oblikujemo svoja. Sebe ocenjujte po svojih merilih, ne primerjajte se z najbolj bogatimi, srečnimi, zdravimi, lepimi, temveč s seboj, kakršni ste nekoč bili. Tu se skriva pravo merilo vašega napredka.

Vi ste pomembni

Leto polaga moč nazaj v naše roke. Tik pred zoro je največji mir, kajne? Tik preden sonce pokuka na plan, pravijo, je sveti čas za človeka in najbolj izpolnjujoči čas za meditacijo. Leto 2026 bo trenutek, ko v prvih mesecih leta vidimo in slutimo žarke nove energije, prebujajočega se novega leta, nato val priložnosti in poti, ki se bodo zlato svetile in vile pred nami, kot bi jih obsijalo sonce. Ni vse zlato, kar se sveti. Izbirajte previdno in predvsem po svoji integriteti ter v skladu z najvišjimi vrednotami. Zdaj je čas, da smo podjetni, odločni in inovativni, vizionar svoje poti. Izbirajte zase – dobro, zrelo in zdravo. V pomoč vam ponujam skrbno pripravljena vprašanja. Postavljajte si jih čim bolj pogosto vse leto.

Spremembe v odnosih

Obetajo se spremembe v odnosih, za katere se vam bi lahko zdelo, da ste vanje prisiljeni. Tu je nekaj smernic, ki naj vam bodo v pomoč:

* Katere odnose si želimo v novem devetletnem ciklusu negovati in kateri so v našem življenju le še zaradi navade?

* Kako se lahko namesto dokazovanja svojega prav naučimo prisluhniti s sočutjem in razumevanjem druge osebe, čeprav se z njo/njim ne strinjamo?

* Kakšne ljudi želimo privabiti v svojo novo realnost, da bi lahko vsi rasli in gradili odnose, ki nas polnijo?

* Kje v odnosih še vedno igramo vlogo žrtve ali obratno, rešitelja, kako lahko preidemo v partnerstvo na ravni dveh celovitih in enakopravnih posameznikov?

* Kako lahko izboljšamo komunikacijo, da bo bolj jasna, laže razumljiva, a hkrati sočutna?

Smernice za finance

Lili Sorum
Lili Sorum

Za obilje, finance in poslovne priložnosti vstopamo v zelo ugoden čas. Leto 2 (torej 2026) prinaša veliko možnosti za samostojno delovanje in napredek, optimizacijo delovnega procesa in lastnih finančnih navad. Izvolite nekaj iztočnic za razmislek:

* Če bi bilo vse mogoče, kako bi služili denar na način, ki popolnoma odraža našo strast in dušno poslanstvo?

* Katere stare strahove o pomanjkanju (katerih smo morda deležni s strani družbe, družine, preteklih izkušenj) smo pripravljeni pustiti v preteklosti?

* Kako lahko finance organiziramo tako, da nam bodo nudile svobodo, ne pa povzročale še več ujetosti? Kje in kdaj nam denar odteka, ne da bi imeli pregled nad tem (poceni nakupi, morda 'kavica na hitro' in podobno, torej manjši zneski, ki se seštejejo v večje)?

* Na kakšen način lahko moje obilje služi ne le nam, temveč tudi širšemu dobremu?

* Kaj nam osebno pomeni 'resnično bogastvo' v letu 2026 – je to čas, denar, mir ali odnosi?

Osebnostna rast

V obdobjih novih začetkov je osebnostna rast ključna. Vse življenje smo vpeti v vloge, dolžnosti, pričakovanja. Usmerimo se v zrelost, ne podoživljanje preteklih dogodkov, očitkov ter obžalovanj. Za maksimalno učinkovitost sebe gradite na novo:

* Kateri del nas je pripravljen simbolično 'umreti', da se lahko rodi nova, močnejša različica?

* Katero novo veščino ali znanje si želimo usvojiti, da bi v tem ciklusu laže uresničili svoje cilje?

* Kje in zakaj se še vedno držimo cone udobja in kako lahko v januarju naredimo prvi korak iz nje?

* Kako lahko postanemo boljši vodja svojega življenja (energija števila 1 leta 2026)?

* Katere so tri najpomembnejše vrednote, po katerih želimo živeti od leta 2026 naprej?

Duhovna rast

Pogosto je potisnjena vstran kot manj pomembna dejavnost, s katero se ubadamo, ko imamo čas. Duhovnost je način življenja. Nov ciklus nas poziva, naj jo živimo, ne zgolj beremo. Kako si lahko vsak dan vzamem čas za tišino, da bomo sploh slišali vodstvo svoje intuicije?

* Kaj nam pomeni biti povezani s seboj, s svojim višjim jazom, 'tistim nekaj več', bogom, vesoljem in kako se ta povezava kaže v našem vsakdanu?

* Kako lahko svoje duhovno znanje prenesemo v praktično delovanje in pomoč ljudem?

* Katere duhovne prakse nam ne služijo več in so postale le še ena točka na seznamu opravil, katera včasih celo spuščamo?

* Kje v življenju še vedno čutimo ločenost in kje smo pripravljeni začutiti povezanost na drugačni ravni?

Ljubezen do sebe

Izraz lastna vrednost mi ni všeč. Vrednost lahko preide v negativno dojemanje sebe v tem primeru (tako kot gre lahko stanje na našem bančnem računu tudi v minus). Nadomestimo ga raje z izrazom lastna dragocenost, ki mnogo bolj opiše, da ste prestižni.

* Kdo smo, ko odmislimo vse svoje nazive, vloge, dosežke in pričakovanja ali celo kritike drugih?

* Zakaj si zaslužimo vse dobro, ne glede na to, koliko naredimo ali dosežemo?

* Kako se pogovarjamo s seboj v svojih mislih in ali bi se tako pogovarjali z najboljšim prijateljem oziroma nekom pomembnim?

* Kje v življenju bi morali postaviti trdnejše meje, da bi spoštovali svojo vrednost?

* Na kateri dosežek iz preteklega devetletnega ciklusa smo najbolj ponosni in zakaj?

Numerologija je izvrstno orodje za spoznavanje sebe. Pomaga nam razumeti, v čem smo dobri, zato lahko z zanesljivostjo vemo, da nas tam čaka uspeh. Pomembno bo negovati vse, kar je naše poslanstvo, ter razumeti tudi svoje morebitne karmične zapise, saj se jih bomo v naslednjih devetih letih lotevali na drugačen način. Stopamo v čas gradnje nove resničnosti. Posvetite se sebi in svojemu višjemu namenu. Na vaši poti vam z veliko mero znanja, izkušenj in ljubezni pomagam že več kot dvajset let. Naj numerologija pomaga tudi vam!

 

