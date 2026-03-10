Lily Collins o motnjah hranjenja: Zdravljenje je proces, ki še vedno traja (Suzy)

Lily Collins je na družbenih omrežjih opozorila na težavo, s katero se še vedno spopada. »Kot nekdo, ki se že leta bori z motnjo hranjenja, sem se vedno zavzemala za ozaveščanje o tej veliki zdravstveni težavi,« je povedala in dodala, da sama še ni na cilju. »Zdravljenje je proces, ki še traja.« Collinsova je o težavah z anoreksijo in bulimijo prvič javno spregovorila leta 2017, ko je v drami z naslovom To the Bone igrala mlado žensko z motnjo hranjenja. O tem je pisala tudi v zbirki esejev Brez filtra ter razkrila, da se je težka borba začela, ko se je oče, pevec Phil Collins, ločeval od njene mačehe. Tedaj je imela 16 let. »Prehranjevanje ni bilo več zabavno, ampak obveznost in kazen. Bila sem izčrpana, nemirna in nenehno razočarana. Dve leti nisem imela menstruacije. Strah me je bilo, da sem izgubila vsako možnost, da bi imela otroke,« je povedala igralka, ki se je leta 2021 poročila s Charliejem McDowellom in s pomočjo nadomestne matere dobila hčerko Tove Jane.

Njene težave imajo korenine v nesoglasjih z očetom.