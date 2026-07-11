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GLASBENA LJUBEZEN

Ljubezen okronala s pravljično poroko, nato pa ju je ganilo še veliko presenečenje (Suzy)

Anja Pavlin in Jan Medle iz zasedbe Tretji kanu sta si večno zvestobo obljubila v grajskem parku Klevevž, največje presenečenje večera pa jima je pripravil legendarni Oto Pestner.
Oto Pestner je s presenečenjem nevesti pričaral solze sreče.

Oto Pestner je s presenečenjem nevesti pričaral solze sreče.

Anja in Jan sta svojo ljubezensko zgodbo okronala v čudovitem grajskem parku Klevevž.

Anja in Jan sta svojo ljubezensko zgodbo okronala v čudovitem grajskem parku Klevevž.

Travniško cvetje, glasba in ljubezen so ustvarili pravljično poročno kuliso.

Travniško cvetje, glasba in ljubezen so ustvarili pravljično poročno kuliso.

Oto Pestner je s presenečenjem nevesti pričaral solze sreče.
Anja in Jan sta svojo ljubezensko zgodbo okronala v čudovitem grajskem parku Klevevž.
Travniško cvetje, glasba in ljubezen so ustvarili pravljično poročno kuliso.
S. R., foto zaspomin studio
 11. 7. 2026 | 21:00
2:17
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Našla sta sonce – in odšla za njim. Tako se glasi skladba novomeške zasedbe Tretji kanu, za katero se skriva tudi resnična ljubezenska zgodba ustvarjalnega dvojca Anje Pavlin in Jana Medleta. Pred kratkim sta svojo ljubezen okronala s čudovito poroko v grajskem parku Klevevž, kjer so čarobno kuliso ustvarili travniško cvetje, glasba in številni ganljivi trenutki. Na slavju ni manjkalo glasbenih prijateljev, za odlično vzdušje je poskrbela hišna skupina Bort Ross. Eno največjih presenečenj večera so mladoporočencema pripravili njuni priči, sestri z družinama in prijatelji, ki so skrivaj povabili Anjinega najljubšega pevca Ota Pestnerja. Zapel je nekaj njunih najljubših skladb, med njimi tudi Vrača se pomlad, ki jo ima Anja že dolgo nastavljeno kot melodijo zvonjenja na telefonu. Ob njegovem nastopu nevesta ni mogla skriti solz sreče.

Anja in Jan sta svojo ljubezensko zgodbo okronala v čudovitem grajskem parku Klevevž.
Anja in Jan sta svojo ljubezensko zgodbo okronala v čudovitem grajskem parku Klevevž.

Medeni tedni v Grčiji

»Gledala sem ga kot boga. Še vedno ne morem verjeti, da se je vse to res zgodilo,« je priznala. Mladoporočenca se zdaj odpravljata na poročno potovanje v Grčijo, kjer si bosta vzela čas zase, se spočila in v miru podoživela vse nepozabne trenutke. Že kmalu po vrnitvi Anjo čakajo nove obveznosti, saj bo skoraj naravnost z letala nadaljevala z drugim večerom Festivala novomeško poletje, ki ga kot organizatorka pripravlja v sklopu sedmih poletnih koncertov. Ustvarjalnih načrtov jima ne manjka. Jana čaka nov glasbeni projekt, Anja po Prigodah polžka Petra pripravlja novo otroško knjigo. Tudi za Kanujčke bosta znova ustvarjala, ko se jima bo v srce usedla kakšna lepa misel ali melodija – navdiha po tako čarobnem koncu tedna zagotovo ne bo manjkalo. »Če bo tako lepo, kot je bilo do zdaj, naj tako tudi ostane,« pravi Anja, ki na svojem poročnem dnevu ne bi spremenila prav ničesar. Le prehitro je minil. Vso srečo v glasbenem in zakonskem življenju jima želimo!

Travniško cvetje, glasba in ljubezen so ustvarili pravljično poročno kuliso.
Travniško cvetje, glasba in ljubezen so ustvarili pravljično poročno kuliso.

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Ljubezen okronala s pravljično poroko, nato pa ju je ganilo še veliko presenečenje (Suzy)

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