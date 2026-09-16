Ljubezenska idila Glena Powlla: prvič potrdil, da je v resni zvezi (Suzy)

Čeprav so se ugibanja o njegovem razmerju z igralko Michelle Randolph pojavljala že več mesecev, ameriški igralec in producent Glen Powell svojega ljubezenskega življenja javno ni komentiral. Zdaj pa je prvič potrdil, kar so oboževalci že dolgo slutili – njuna zveza je resna. Zvezdnika so romantično povezali novembra lani, ko so ju fotografirali med plesom v baru v Austinu v Teksasu. Pozneje sta se vse pogosteje pojavljala skupaj, velik korak pa naredila v začetku julija, ko je Glen na družbenih omrežjih objavil več utrinkov s praznovanja ameriškega dneva neodvisnosti. Med njimi je bila tudi fotografija, na kateri se z Michelle poljubljata, s čimer je njuna zveza 'postala javna'. Med nedavnim srečanjem z oboževalci in novinarji so Glena vprašali, kako resna je njuna zveza. Odgovoril je kratko in jedrnato: »Zelo resna.« Ko so ga vprašali, ali bi v naslednjem letu lahko sledila zaroka, te možnosti ni izključil, tako je sam razkril tisto, o čemer se je že dolgo šušljalo.

Zasebnost želita ohranjati, zato razmerja dolgo nista javno komentirala.