Nekdanja voditeljica oddaje Ameriški top model Tyra Banks je med gostovanjem na radijski postaji Hot 97 potrdila, da se je po sedmih letih zveze razšla s partnerjem Louisom Bélanger-Martinom. Na vprašanje, ali je pripravljena na novo ljubezen, je odgovorila pritrdilno, vendar priznala, da obstaja nekaj, česar še ne namerava preizkusiti. »Kaj za vraga je raya?« se je pošalila ob omembi ekskluzivne aplikacije za zmenke, namenjene slavnim in premožnim. »Ne, aplikacije ne uporabljam, ampak hodim na zmenke. Lepo je biti samska, saj je minilo že kar nekaj časa,« je izjavila po več mesecih ugibanj o njenem razmerju s kanadskim poslovnežem in poudarila, da ni nikoli prepozno za nov začetek. »Stara sem dvainpetdeset let in sem samska,« je nadaljevala, a pojasnila, da je bila v preteklosti zadovoljna tudi s tem, da se je posvečala predvsem družini: »Imam mamo, imam sina, to mi zadostuje.«

Tyro in Louisa so prvič romantično povezali leta 2019. Par je zasebno življenje večinoma skrbno varoval pred javnostjo, občasno se je skupaj pojavil na javnih dogodkih. Louis je nekaj časa živel s Tyro in njenim sinom v Avstraliji, kjer nekdanja manekenka znamke Victoria's Secret razvija sladoledni posel.

Ameriška supermanekenka in podjetnica se ni nikoli poročila, a je bila v preteklih desetletjih povezana s številnimi znanimi moškimi. Med njenimi nekdanjimi partnerji so igralec Will Smith, s katerim se je spoznala na snemanju serije Princ iz Bel Aira, režiser John Singleton, pevec Seal, nekdanji košarkar Chris Webber in poslovnež John Utendahl. Posebno poglavje njenega življenja predstavlja zveza z norveškim fotografom Erikom Aslo, s katerim je bila med 2013. in 2017. Leta 2016 sta s pomočjo nadomestne matere dobila sina Yorka, s čimer se je uresničila njena velika želja. Čeprav je tudi zaradi ljubezenskega življenja pogosto v središču zanimanja javnosti, skrbno varuje zasebnost in tako ščiti najbližje, predvsem sina, ki si javne izpostavljenosti ni izbral.

Ob rojstvu sina je na družbenih omrežjih zapisala, da je prejela najlepše darilo.

Med letoma 1993 in 1994 je bila v zvezi z Willom Smithom.