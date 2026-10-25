Lora in Lev Roglič: pet let pozneje (Suzy)

Čas včasih mine hitreje, kot bi si želeli, a fotografije znajo ujeti, kar bi najraje ohranili za vedno. Lora Roglič Klinc je obudila prav poseben spomin, ki ima zanjo gotovo neprecenljivo vrednost. Pred petimi leti, na njen poročni dan s Primožem Rogličem, ji je njun prvorojenec Lev na lička pritisnil prisrčen poljubček. Zdaj sta na isti jesenski dan nežnost ponovila, le da je deček medtem zrasel v pravega šolarja. Na posnetku se ne zrcali zgolj razlika v letih, temveč tudi vez med mamo in sinom, ki z vsakim skupnim doživetjem dobiva nove razsežnosti. Lev ni več le drobni fantek, ki je s svojo navzočnostjo polepšal poročni dan staršev.

Danes je že starejši bratec, ki se uči skrbeti za druge, opazi, kako se počuti njegova mamica, in ji rad priskoči na pomoč. Prav v teh pozornostih se skriva največja lepota materinstva, ko otrok sam od sebe ponudi objem, poljub ali pomoč, mama začuti, da se ljubezen, ki jo je toliko let dajala, vrača na najlepši način. Čeprav bo Lev še naprej rasel, se spreminjal in stopal po svoji poti, bodo takšni spomini za Loro vedno ostali dragocen opomnik, kako hitro mineva otroštvo. Poljubček na lička pa ostaja enako nežen in poln topline, ki je ni mogoče izmeriti z leti.