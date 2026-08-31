Lora Klinc Roglič: kilometri, klanci in mali navijač (Suzy)

Zdi se, da avtorici knjižnih uspešnic nihče ni povedal, da bi bili prijetni sprehodi po ravnem precej preprostejša izbira. Noge Lore Klinc Roglič imajo namreč rade izzive, zato ji noben klanec ni odveč, noben spust predolg in nobena trasa preveč zahtevna. Bolj ko je naporno, bolj uživa. Tek ji prinaša posebno mešanico svobode, dobre energije in zadovoljstva, ki pride šele takrat, ko telo premaga mejo, za katero je še pred nekaj kilometri mislilo, da je nedosegljiva.

Pri takšni strasti pa je še lepše, če imaš ob sebi nekoga, ki navija iz vsega srca. Lora ima svojega največjega podpornika kar doma. To je njen starejši sin Lev, pravi mali kavalir, ki za mamico lepo skrbi. Takšna spodbuda šteje več kot marsikatera medalja. Ljubiteljska športnica vztraja v svojem ritmu, v cilju pa jo pričaka njen srček z dragocenim objemom in masažo.