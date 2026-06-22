Lora Roglič Klinc: Življenje ni turistični katalog (Suzy)

Tam z možem, kolesarskim asom Primožem Rogličem in sinovoma ustvarjajo vsakdan, ki ga ne merijo z razkošjem, temveč z družinskimi trenutki. Čeprav živijo na enem najbolj zaželenih koščkov sveta, jih bližina Francije in drugih evropskih kotičkov pogosto zvabi na nova raziskovanja. Minuli mesec je bil za knjižno avtorico posebej pester, saj se je med pripravo španskih dobrot, športnimi izzivi, dnevi ob morju in navijanjem za moža nabralo toliko utrinkov, da bi iz njih lahko sestavili zajeten turistični katalog.
Čas pri družini Roglič-Klinc teče v ritmu gibanja. Lora, ki jo prijateljice imenujejo kar superženska, je uspešno odtekla nekaj maratonskih kilometrov, s sinovoma lovila sončne žarke na plaži in med domačimi opravki našla čas tudi za kulinarične podvige. Ob vsem tem ni manjkalo niti stiskanja pesti – najprej za moža, ki se je pripravljal na nove športne izzive, nato še za adrenalinske športnike na štirih kolesih. Njen urnik je morda postavljen v kuliso, o kateri mnogi sanjajo, a ostaja presenetljivo preprost. Prežet je z materinskimi obveznostmi, telesno aktivnostjo, drobnimi radostmi in prigodami, ki tudi na drugem koncu Evrope ustvarjajo občutek doma.