Lora Roglič Klinc: Življenje ni turistični katalog (Suzy)

Tam z možem, kolesarskim asom Primožem Rogličem in sinovoma ustvarjajo vsakdan, ki ga ne merijo z razkošjem, temveč z družinskimi trenutki. Čeprav živijo na enem najbolj zaželenih koščkov sveta, jih bližina Francije in drugih evropskih kotičkov pogosto zvabi na nova raziskovanja. Minuli mesec je bil za knjižno avtorico posebej pester, saj se je med pripravo španskih dobrot, športnimi izzivi, dnevi ob morju in navijanjem za moža nabralo toliko utrinkov, da bi iz njih lahko sestavili zajeten turistični katalog.

Čas pri družini Roglič-Klinc teče v ritmu gibanja. Lora, ki jo prijateljice imenujejo kar superženska, je uspešno odtekla nekaj maratonskih kilometrov, s sinovoma lovila sončne žarke na plaži in med domačimi opravki našla čas tudi za kulinarične podvige. Ob vsem tem ni manjkalo niti stiskanja pesti – najprej za moža, ki se je pripravljal na nove športne izzive, nato še za adrenalinske športnike na štirih kolesih. Njen urnik je morda postavljen v kuliso, o kateri mnogi sanjajo, a ostaja presenetljivo preprost. Prežet je z materinskimi obveznostmi, telesno aktivnostjo, drobnimi radostmi in prigodami, ki tudi na drugem koncu Evrope ustvarjajo občutek doma.

Španski vetrci potešijo željo po sladkem.

Njena fanta mami večkrat narišeta nasmeh na obraz, saj vedno znova ušpičita kaj zabavnega.

Čeprav se zdi, da Lora živi pravljično življenje v mondeni kneževini, so tudi njeni dnevi polni izzivov.

Vedno si vzamejo čas tudi za kulturo in raziskovanje bogate arhitekturne dediščine, kjer posebno mesto zavzema navdihujoči Avgustov spomenik zmage.

Za dušo in telo skrbi s tekom.