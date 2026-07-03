Lorella Flego in Mario Galunič: Popolnost ni tisto, kar si ljudje zapomnijo (Suzy)

UIGRAN PAR

Ko se v Portorožu prižgejo luči in zazvenijo prve note Melodij morja in sonca, se zdi, kot da se čas za trenutek ustavi. Na odru že vrsto let z enako eleganco in lahkotnostjo stojita Lorella Flego in Mario Galunič – voditeljski dvojec, ki ga občinstvo povezuje z enim najbolj prepoznavnih poletnih glasbenih večerov pri nas.

A za uglajeno televizijsko podobo se skrivajo dolgoletno prijateljstvo, medsebojno zaupanje, veliko smeha in še več priprav. Pred letošnjim jubilejnim festivalom sta za Suzy spregovorila o poletju, skupnih spominih, zakulisju televizijskih prenosov v živo, o tem, zakaj je popolnost precenjena, in tudi o govoricah, da bi bilo letošnje vodenje lahko njuno zadnje. Kaj je za vaju prvi znak, da se je poletje zares začelo? Lorella: Zame poletje nikoli ni datum na koledarju. Vedno pride malo prej – z občutkom. Prvi znak je svetloba. Tisti posebni večeri, ko se dan noče končati in imaš občutek, da ...