Lubenico bi lahko jedla vsak dan (Suzy)

Romana Krajnčan poletja ne meri po številu dni na plaži. Največji vročini se raje izogne, zato se na morje najraje odpravi maja ali šele konec septembra oziroma oktobra. »Letos me morje še čaka,« nam je zaupala. Jutra pogosto začne na kolesu in uživa v svežem zraku, čez dan se z družino osveži v domačem bazenu. Večere z možem Lojzetom namenita koncertom, razstavam, druženju s prijatelji in dobri hrani. »Obožujem lubenico in bi jo lahko jedla vsak dan. Letos sem odkrila odlično kombinacijo – lubenica, feta, meta in nekaj domačih borovnic. Preprosto božansko!«

Pohvali tudi moževe kuharske spretnosti, in čeprav jima je poletna toča precej uničila vrt, nista obupala. »Znova sva posadila vse, kar se je dalo, saj nama domača zelenjava in sadje pomenita res veliko,« pravi Romana. Veliko veselja ji prinašajo tudi vnukinje, ki trenutno počitnikujejo pri babicah in dedkih v Bolgariji in na Češkem, pred začetkom novega šolskega leta bodo nekaj dni preživele še pri njiju. »Ko smo skupaj, je neskončno veselo in lepo,« pove. Poletje pa zanjo ni le čas oddiha, ampak tudi nastopov. Septembra se z družinskim muzikalom Kako je Mravljica postala Huda znova podaja na slovenske odre. A. M.,