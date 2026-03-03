Komičarka Lucija Ćirović: Vedno negujmo otroka v sebi (Suzy)

IGRALKA, KOMIČARKA IN VENTRILOKVISTKA

Magistra 'govorjenja iz trebuha' bo tik pred dnevom žena proslavila stoto izvedbo avtorske gledališke uspešnice Zmešnjava iz kovčka – prve slovenske ventrilokvistične predstave za otroke.

Je zabavna, poučna in polna vragolij, vsebuje tudi pevske vložke. Avtorica nam je zaupala, da je nastala povsem spontano, danes pa se nad skrivnostnim kovčkom navdušujejo različne generacije. Lucija Ćirović je v zadnjih treh desetletjih na slovenski sceni pustila opazen pečat. Med njenimi vlogami izstopa nepozabna Fata iz humoristične nanizanke TV Dober dan, poleg tega je znana kot pionirka slovenske stand up scene, ki je nastopala tudi drugod po Evropi in v ZDA. Energična in vsestranska ustvarjalka zadnja leta navdušuje predvsem kot izjemna ventrilokvistka. Zmešnjava iz kovčka, ki jo bo 7. ...