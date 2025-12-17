Lucija Harum: nebo je meja (Suzy)

ZVEZDE INSTAGRAMA

Nova izjemna sila je udarila v slovenski igralski panteon. Od zlobnice do prismuknjenke, vmes pa še cela paleta izraznih vlog, ki jih suvereno upodablja na odrskih deskah in pred kamerami.

Širša javnost jo je spoznala v pojočem duetu Luma, ko se ji je evrovizijska vstopnica izmuznila za las, videli smo jo tudi v V imenu ljudstva in zdaj jo gledamo v Nemirni krvi. Z vilinsko podobo in močnim karakterjem si utira pot med vse bolj angažirane mlade umetnice in prav navdušujoče jo je pri tem spremljati. Toliko darov v eni ženski je blagoslov in odlična napoved svetle prihodnosti našim odrskim deskam. OBJAVE: 64 SLEDILCI: 2.881 SLEDI: 859 Čeprav je predstavnica nove generacije, ni klasična uporabnica družabnih omrežij. Ne spusti nas povsem blizu, a dovolj, da ohranja zanimanje. Leta ...