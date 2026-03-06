Lucija Harum zasebno: babica je njena junakinja (Suzy)

Slovenska igralka Lucija Harum je v zadnjem letu vse pogosteje v središču pozornosti. Gledalci jo spremljajo v priljubljeni seriji Nemirna kri, v kateri s svojo naravno in prepričljivo uprizoritvijo razvajenke oživlja čustvene zaplete televizijske limonade. Z enako lahkotnostjo se znajde tudi na gledališkem odru, bodisi v komedijah, kjer blesti z občutkom za izvabljanje smeha, ali v resnejših vlogah, kjer pokaže zrelo igralsko občutljivost. Tokrat se nam je predstavila v drugačni, osebni vlogi – kot ljubeča vnukinja. Doma, na meji med Koroško in Štajersko, kjer je odraščala, je skupaj z bližnjimi praznovala babičin osemdeseti rojstni dan. Pri njih družinska srečanja niso le tradicija, temveč občutek domačnosti, miza polna dobrot, objemi in pripovedi pa segajo v preteklost. Čeprav danes živi in ustvarja v Ljubljani, priznava, da to toplino včasih pogreša. Zato še toliko bolj skrbno neguje vezi z ljudmi iz rojstnega kraja. In ob babičinem jubileju je bilo jasno, da je njena najljubša vloga, da je del svoje družine.