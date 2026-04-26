Lucija Vrankar po oddaji Japajade šov: Verjamem, da bom dobila drugo priložnost (Suzy)

INTERVJU Z VODITELJICO

»Moje življenje je že od nekdaj dinamično in ne predstavljam si, da bi imela le eno službo ali da bi bil vsak dan enak.«

Moravčanka, ki smo jo dve sezoni spremljali ob Dejanu Vunjaku v oddaji Japajade šov, večino časa preživi pred radijskim mikrofonom Radia Frajer, na katerem vrtijo le slovensko glasbo. Kljub temu ne skriva, da si želi vrniti pred televizijske kamere. Oddaje Japajade šov letos ni na televizijskih zaslonih. Je bila novica, da z novim letom ne bo več na sporedu, za vas šok? Vsaka zgodba se enkrat konča. Japajade šov mi je zelo prirasel k srcu, hkrati je bila to moja prva televizijska izkušnja – in to zelo lepa. Ob meni je bil odličen voditelj, predvsem pa dober prijatelj Dejan Vunjak. V dveh ...