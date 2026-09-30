Lucija Vrankar: Prvega ne pozabiš nikoli (Suzy)

Oktoberfest ima svoja pravila. Ta zapovedujejo, da mora pivo teči v potokih, klobase dišati na več kilometrov, nogavice morajo biti na mestu, dekolte očitno lahko postane prava turistična atrakcija. Lucija Vrankar se je pred veličastno premiero drugega dela predstave Ženske brez dlake na jeziku odpravila v bavarsko prestolnico in prvič od blizu doživela slovito veseljačenje pod šotori.

Čeprav pivo ni ravno njena najljubša pijača, je hitro ugotovila, da brez fotografije z ogromnim vrčkom človek iz Münchna skoraj ne sme domov. Pri prigrizkih je bilo povsem drugače. Slane dobrote so ji očitno precej bolj teknile. In kot pravi staro pravilo: bolj slano je, večja je žeja. Voditeljica se je držala tudi modne zapovedi. Oblekla je dirndl oziroma njegovo sodobnejšo različico in poskrbela, da mimoidoči njenega drznega dekolteja niso mogli spregledati. Pravzaprav je bil pogled v razporek skoraj nevarnejši od pogleda na vrtiljak. Skratka, bavarska pustolovščina je uspela. Lucija je s seznama odkljukala Oktoberfest, zdaj jo čaka še oder.