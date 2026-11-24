POGOVOR S KUHARSKIM MOJSTROM

Prepoznavni obraz sodniške trojice priznava, da ga tekmovalci po vseh teh sezonah še vedno znajo presenetiti – tako z izjemnimi krožniki kot z napakami, ki jih lahko drago stanejo.

Kot izkušen gostinec jedi ne ocenjuje le z vidika sodnika, temveč se vedno vpraša, ali bi jo gost z veseljem naročil in se zaradi nje vrnil. Letošnjo generacijo si bo zapomnil po odličnem kuhanju, povezanosti med tekmovalci in energiji, s katero so osvojili gledalce. Vas lahko tekmovalci po vseh sezonah MasterChefa še presenetijo? Seveda. In to je verjetno eden od razlogov, da je oddaja še vedno zanimiva za nas. Vedno se najde kdo, ki razmišlja drugače, nepričakovano uporabi kakšno sestavino ali naredi nekaj, česar od njega ne bi pričakoval. Včasih nas preseneti tekmovalec z veliko znanja, še ...